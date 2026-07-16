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APURAÇÃO

Cursos de medicina na Bahia entram na mira do MPF

Órgão instaurou procedimento para acompanhar qualidade dos cursos

Anderson Ramos
Por
MPF instaurou procedimento para apurar qualidade de cursos de medicina.
MPF instaurou procedimento para apurar qualidade de cursos de medicina. - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimentos administrativos para acompanhar a qualidade do curso de medicina de duas universidades na Bahia.

A portaria assinada pelo procurador da República Leandro Bastos Nunes busca apurar se a Universidade Salvador (Unifacs) e a Faculdade Atenas de Valença, no Baixo Sul baiano, seguem as balizas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Superior que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), e as premissas do Programa Mais Médicos (PMM) entre outras normas federais de referência.

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O documento ressalta que o procedimento também visa assegurar que as instituições de ensino superior estejam dando as condições adequadas de formação prática, supervisão, infraestrutura e acompanhamento pedagógico compatíveis com a contraprestação financeira exigida dos estudantes que estejam no período do internato médico.

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Outras queixas

A Unifacs também é alvo de uma investigação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que identificou irregularidades na prestação de serviços educacionais, como a entrega de diplomas e históricos escolares.

A apuração também identificou cobranças indevidas e atendimento inadequado oferecido pela universidade. Também foi constatada a realização de cobranças de rematrículas com valores desproporcionalmente superiores às mensalidades. Diante da situação, a controladora da Unifacs, a Ânima Holding, também foi acionada pelo órgão.

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Tags

curso de medicina Faculdade Atenas de Valença Ministério Público Federal Unifacs

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