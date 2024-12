Débora Regis anuncia equipe de transição em Lauro de Freitas

Débora Regis começa trabalho de transição de governo - Foto: Divulgação

A prefeita eleita de Lauro de Freitas, Débora Regis (União Brasil), anunciou, nesta terça-feira, 26, a equipe responsável pela transição da gestão. O decreto que oficializa a criação da comissão foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

A primeira reunião do grupo deve ocorrer no dia 2 de dezembro, às 14h30, na sala de reuniões do Centro Administrativo de Lauro de Freitas. O coordenador geral dos trabalhos é Antônio Ricardo Góis Pereira. Ainda integram a equipe os seguintes nomes: Mirela Macedo; Bruno Araújo Lins da Silva; Jarbas Santana Magalhães; Joiceleide Ângela Anjos dos Santos Costa; Arlene Lima Rocha; José Luiz Lima Guerra; Manoela Falcão do Amaral; e Tamires da Silva Andrade.

Já a prefeita Moema Gramacho (PT), que deixa o comando do município em 31 de dezembro, indicou o procurador-geral de Lauro de Freitas, Kívio Dias Barbosa, para a coordenação da sua equipe de auxílio na transição. O grupo contará ainda com Inglid Leila dos Santos Silva; Ápio Vinagre Nascimento; Jânio Bastos Reis; e Ailton Florêncio dos Santos.

Débora foi eleita com 59,61% dos votos na disputa contra o petista Antônio Rosalvo, que obteve 40,39%. Atualmente, a futura prefeita exerce o mandato de vereadora em Lauro.