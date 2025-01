Decisão da Meta é retrocesso no combate às fake news, diz Wagner

Jaques Wagner, líder do governo no Senado - Foto: Marcos Oliveira / Agência Senado

O senador Jaques Wagner (PT), acredita que a decisão da Meta - empresa que administra o Facebook, Instagram e WhatsApp - de encerrar os serviços de checagem de informação nas suas redes sociais representa “um grave retrocesso no combate às fake news”.

Nos seus perfis das redes, o líder do governo Lula no Senado argumentou que “a mentira é o principal combustível de extremistas para alimentar discursos de ódio e medo, preconceitos e ofensas que não cabem na vida em sociedade”.

Wagner destacou o fato de que a medida da empresa comandada por Mark Zuckerberg acontece num momento em que o governo brasileiro realiza um ato para lembrar os ataques à Democracia realizados em 8 de janeiro de 2023. O senador afirmou que “a verdadeira liberdade de expressão e de ação está no respeito às leis e aos direitos sociais e humanos”.

O parlamentar baiano defendeu que seria mais importante “aperfeiçoar os sistemas tecnológicos para impedir o uso criminoso das redes sociais, com a identificação e punição de quem trabalha para desestabilizar economias, sociedades e países. Só assim poderemos ter um país e um mundo civilizado, com harmonia entre as Nações, solidariedade, justiça e paz”, declarou em seu perfil no X.