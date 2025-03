Deputado apresenta projeto contra escala 6x1 no setor público

Hilton Coelho quer fim da escala 6x1 no setor publico - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O deputado estadual Hilton Coelho (Psol) apresentou um Projeto de Lei que prevê o fim da escala 6x1 para os servidores públicos estaduais e contratados pelo setor público.

O projeto de Hilton é inspirado na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de Érika Hilton (Psol), deputada federal.

O texto de Hilton defende três dias de repouso semanal, sendo um deles sábado ou domingo, reduzindo para 32 horas a carga horária.

“O objeto do projeto de lei em análise vincula-se às condições do trabalho decente, à melhoria da qualidade de vida do cidadão e ao desenvolvimento econômico do Estado da Bahia”, diz trecho do projeto de Hilton, que deve ser analisado pelas comissões da Casa.