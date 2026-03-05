Deputado baiano aciona Senado contra suposta base da China em Salvador

Diego Castro, deputado estadual da Bahia filiado ao PL - Foto: Divulgaçao | Assembleia Legislativa da Bahia

Após a divulgação de um relatório do Congresso dos Estados Unidos que aponta a existência de uma base militar chinesa operando em Salvador, o deputado estadual Diego Castro (PL-BA) foi diretamente a Brasília para protocolar um pedido em que solicita que o Senado Federal monitore a suposta instalação ligada ao país asiático.

Segundo o parlamentar, o Senado precisa esclarecer se há participação estrangeira em estruturas desse tipo no Brasil.

“Não estamos falando de qualquer coisa, mas de algo que pode colocar em risco a segurança nacional. Se isso for confirmado, é crime de responsabilidade do atual mandatário, neste caso, o petista Lula, porque para uma base militar operar em um território precisa da aprovação do Congresso. Se ele fez isso sem autorização do Congresso, usurpou as competências do Congresso Nacional”, afirmou Castro.

Ainda segundo ele, a legislação relacionada à segurança nacional “caracteriza isso como crime”:

“A Lei de Segurança Nacional, atualizada em 2021, a mesma que enquadrou injustamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, é clara: esse tipo de situação, que pode colocar o país em conflito com a comunidade internacional, é inadmissível. O próprio texto da lei caracteriza isso como crime. Portanto, é uma denúncia grave e precisa ser apurada”.

Além disso, Diego Castro afirmou que a situação precisa ser vista com urgência por conta dos conflitos no Oriente Médio.

“Estamos assistindo a conflitos no Oriente Médio e sabemos quais são os alvos quando há beligerância entre nações: as bases militares. Olha em que situação o governo do PT está colocando nossa pátria”, acrescentou o deputado.

“Não estamos falando de teoria da conspiração, mas de denúncias graves feitas por parlamentares tanto da esquerda quanto da direita, já que democratas americanos também chegaram a essa conclusão no Congresso dos Estados Unidos. Isso precisa ser apurado, os culpados devem ser punidos e nós estamos aqui, ao lado da doutora, cumprindo o nosso papel em defesa da pátria”, concluiu.