Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

'INADMISSÍVEL'

Deputado baiano aciona Senado contra suposta base da China em Salvador

Parlamentar afirmou que a existência da instalação pode representar riscos à segurança de Salvador por conta dos conflitos no Oriente Médio

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

05/03/2026 - 21:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Diego Castro, deputado estadual da Bahia filiado ao PL
Diego Castro, deputado estadual da Bahia filiado ao PL -

Após a divulgação de um relatório do Congresso dos Estados Unidos que aponta a existência de uma base militar chinesa operando em Salvador, o deputado estadual Diego Castro (PL-BA) foi diretamente a Brasília para protocolar um pedido em que solicita que o Senado Federal monitore a suposta instalação ligada ao país asiático.

Segundo o parlamentar, o Senado precisa esclarecer se há participação estrangeira em estruturas desse tipo no Brasil.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Base secreta ou satélites? O contrato de R$ 3,4 bi que pôs a Bahia na mira dos EUA
EUA vs. China na Bahia: especialistas avaliam riscos de sanções após relatório de base secreta
Espionagem chinesa em Salvador? Relatório dos EUA aponta base militar secreta na Bahia

“Não estamos falando de qualquer coisa, mas de algo que pode colocar em risco a segurança nacional. Se isso for confirmado, é crime de responsabilidade do atual mandatário, neste caso, o petista Lula, porque para uma base militar operar em um território precisa da aprovação do Congresso. Se ele fez isso sem autorização do Congresso, usurpou as competências do Congresso Nacional”, afirmou Castro.

Ainda segundo ele, a legislação relacionada à segurança nacional “caracteriza isso como crime”:

“A Lei de Segurança Nacional, atualizada em 2021, a mesma que enquadrou injustamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, é clara: esse tipo de situação, que pode colocar o país em conflito com a comunidade internacional, é inadmissível. O próprio texto da lei caracteriza isso como crime. Portanto, é uma denúncia grave e precisa ser apurada”.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Diego Castro (@diegocastroba)

Além disso, Diego Castro afirmou que a situação precisa ser vista com urgência por conta dos conflitos no Oriente Médio.

“Estamos assistindo a conflitos no Oriente Médio e sabemos quais são os alvos quando há beligerância entre nações: as bases militares. Olha em que situação o governo do PT está colocando nossa pátria”, acrescentou o deputado.

“Não estamos falando de teoria da conspiração, mas de denúncias graves feitas por parlamentares tanto da esquerda quanto da direita, já que democratas americanos também chegaram a essa conclusão no Congresso dos Estados Unidos. Isso precisa ser apurado, os culpados devem ser punidos e nós estamos aqui, ao lado da doutora, cumprindo o nosso papel em defesa da pátria”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil china Diego Castro Política segurança nacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diego Castro, deputado estadual da Bahia filiado ao PL
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Diego Castro, deputado estadual da Bahia filiado ao PL
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Diego Castro, deputado estadual da Bahia filiado ao PL
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Diego Castro, deputado estadual da Bahia filiado ao PL
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x