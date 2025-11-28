Menu
POLÍTICA

Deputado baiano deve ser ouvido em audiência no caso Binho Galinha

Audiências sobre o caso serão retomadas na próxima semana

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

28/11/2025 - 8:29 h
Deputado baiano deve ser ouvido em audiência no caso Binho Galinha
Deputado baiano deve ser ouvido em audiência no caso Binho Galinha -

O deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA) deve ser ouvido, na próxima segunda-feira (1º), durante audiência no caso Binho Galinha (sem partido), em Feira de Santana (centro-norte do estado), no Fórum Filinto Bastos, no âmbito operação El Patrón.

Esta etapa do processo judicial envolvendo o parlamentar — que está preso em Salvador, no Complexo da Mata Escura — foi iniciada em setembro, quando foram ouvidas 80 testemunhas.

Os dois primeiros dias transcorreram normalmente. Mas o último dia acabou sendo suspenso e remarcado pela Justiça exatamente pela ausência de João Carlos Bacelar. Além do liberal também devem ser ouvidas, até a próxima terça-feira, 2, outras testemunhas de defesa, segundo a TV Bahia.

Leia Também:

Binho Galinha e mais 12 pessoas se tornam réus em nova denúncia
Binho Galinha é alvo de nova denúncia do Ministério Público
Pressão da sociedade pode tirar Binho Galinha da Alba, diz advogado

Desdobramentos

Uma semana depois das duas primeiras audiências, nove pessoas foram presas, em Feira de Santana, durante uma operação que foi o desdobramento da El Patron. Entre os presos estavam a esposa e o filho de Binho Galinha.

A operação El Patron foi deflagrada em dezembro de 2023 e já resultou em prisões, bloqueio de bens e valores, além de mais de 15 pessoas denunciadas.

Tags:

Binho Galinha feira de santana joão carlos bacelar Operação El Patron

x