Deputado baiano deve ser ouvido em audiência no caso Binho Galinha - Foto: Divulgalção | Alba

O deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA) deve ser ouvido, na próxima segunda-feira (1º), durante audiência no caso Binho Galinha (sem partido), em Feira de Santana (centro-norte do estado), no Fórum Filinto Bastos, no âmbito operação El Patrón.

Esta etapa do processo judicial envolvendo o parlamentar — que está preso em Salvador, no Complexo da Mata Escura — foi iniciada em setembro, quando foram ouvidas 80 testemunhas.

Os dois primeiros dias transcorreram normalmente. Mas o último dia acabou sendo suspenso e remarcado pela Justiça exatamente pela ausência de João Carlos Bacelar. Além do liberal também devem ser ouvidas, até a próxima terça-feira, 2, outras testemunhas de defesa, segundo a TV Bahia.

Desdobramentos

Uma semana depois das duas primeiras audiências, nove pessoas foram presas, em Feira de Santana, durante uma operação que foi o desdobramento da El Patron. Entre os presos estavam a esposa e o filho de Binho Galinha.

A operação El Patron foi deflagrada em dezembro de 2023 e já resultou em prisões, bloqueio de bens e valores, além de mais de 15 pessoas denunciadas.