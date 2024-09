Deputado bolsonarista faz gesto racista contra colega; veja vídeo

O deputado estadual do Rio de Janeiro Renan Jordy (PL) fez um gesto racista durante sessão na Assembleia Legislativa na terça-feira, 17. O momento, registrado pelas câmeras da Casa, aconteceu durante a uma discussão com o colega Renato Machado (PT), que é negro.

Enquanto Machado discursava, Jordy, que encarava o parlamentar, apontou o dedo para o paletó preto que usava e movimentou o dedo, dando a entender que era algo relacionado à pele de Machado. Machado afirmou que vai acionar o Ministério Público do Rio de Janeiro.

A razão da discussão era a concessão de medalha em homenagem a Jojo Todynho. Jordy passou a atacar petistas. Dizia Machado, quando Jordy fez o gesto:

“Você tem problema pessoal comigo. Mas, se você tem problema pessoal com algum desses aqui, você dirige a palavra pessoalmente a cada um, mas você não me inclui”.

O deputado bolsonarista ainda não se pronunciou sobre as acusações.

