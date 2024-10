Deputado é solto após prisão em ocupação na Uerj

Deputado foi preso durante ocupação - Foto: Divulgação | Psol

O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) foi solto, na noite desta sexta-feira, 20, após ser preso em uma ocupação de estudantes na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

Glauber teria sido preso após tentar impedir a entrada da Polícia Militar no prédio da universidade. Os agentes faziam uma ação de desocupação no local.

Glauber e os outros três estudantes que foram detidos com ele, fizeram uma live após deixarem a cadeia. Presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann se manifestou contra s prisão do parlamentar nas redes sociais.

“O protesto dos estudantes é legítimo e prisão de um parlamentar no exercício do mandato é inaceitável, inconstitucional. É assim que o governo da direita do RJ trata educação e a democracia”, escreveu no Bluesky.