POLÍTICA
Deputado federal é alvo da PF em operação contra fraudes em licitações
Operação Castratio foi deflagrada nesta terça-feira, 12
Com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de fraudar licitação em contratos vinculados à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seapa), a Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira, 12, a Operação Castratio.
Agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, em municípios dos estados do Rio — Itaocara, Macaé, Niterói e capital — e de São Paulo — São Roque e Mairinque.
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A investigação tem como alvo supostas irregularidades em contratos firmados entre o Governo do Estado e uma empresa privada. Segundo a PF, foi identificado direcionamento, superfaturamento e fraude à licitação, além de outros crimes.
De acordo com as investigações, a soma das negociações — voltadas para a castração e a esterilização de animais — sob suspeita chega a R$ 200 milhões.
Deputado federal alvo
O principal alvo da ação, de acordo com o g1, é o deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ), titular da Seapa entre os anos de 2019 e 2022. Agentes apreenderam o celular do parlamentar no Aeroporto Santos Dumont, quando ele se preparava para embarcar para Brasília.
A Polícia Federal afirma que, além do crime de organização criminosa, os investigados poderão responder por frustrar o caráter competitivo da licitação e por lavagem de dinheiro, sem prejuízo de eventuais outros crimes que possam surgir no decorrer da investigação.
O parlamentar ainda não se manifestou.
Quem é Marcelo Queiroz?
Marcelo Queiroz é um advogado e deputado federal. Atualmente é filiado ao PSDB, após migrar do Progressistas (PP) em julho de 2025.
É conhecido pela atuação na defesa dos animais, sendo o idealizador de grandes programas de castração gratuita e proponente de leis voltadas à proteção e registro eletrônico de vacinação para pets.
Em 2024, lançou-se como candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro.
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