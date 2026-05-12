Deputado federal é alvo da PF em operação contra fraudes em licitações

Siga o A TARDE no Google

Com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de fraudar licitação em contratos vinculados à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seapa), a Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira, 12, a Operação Castratio.

Agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, em municípios dos estados do Rio — Itaocara, Macaé, Niterói e capital — e de São Paulo — São Roque e Mairinque.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A investigação tem como alvo supostas irregularidades em contratos firmados entre o Governo do Estado e uma empresa privada. Segundo a PF, foi identificado direcionamento, superfaturamento e fraude à licitação, além de outros crimes.

De acordo com as investigações, a soma das negociações — voltadas para a castração e a esterilização de animais — sob suspeita chega a R$ 200 milhões.

Deputado federal alvo

O principal alvo da ação, de acordo com o g1, é o deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ), titular da Seapa entre os anos de 2019 e 2022. Agentes apreenderam o celular do parlamentar no Aeroporto Santos Dumont, quando ele se preparava para embarcar para Brasília.

Deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ) é o principal alvo da Operação Castratio | Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Polícia Federal afirma que, além do crime de organização criminosa, os investigados poderão responder por frustrar o caráter competitivo da licitação e por lavagem de dinheiro, sem prejuízo de eventuais outros crimes que possam surgir no decorrer da investigação.

O parlamentar ainda não se manifestou.

Quem é Marcelo Queiroz?

Marcelo Queiroz é um advogado e deputado federal. Atualmente é filiado ao PSDB, após migrar do Progressistas (PP) em julho de 2025.

É conhecido pela atuação na defesa dos animais, sendo o idealizador de grandes programas de castração gratuita e proponente de leis voltadas à proteção e registro eletrônico de vacinação para pets.

Em 2024, lançou-se como candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro.