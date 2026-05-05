Deputado estadual é preso em operação da Polícia Federal

Siga o A TARDE no Google

Polícia Federal prendeu um deputado estadual durante a quarta fase da operação Unha e Carne - Foto: Divulgação/Polícia Federal

O deputado estadual do Rio de Janeiro, Thiago Rangel (Avante), foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira, 5, no âmbito da Operação Unha e Carne, que chegou à sua 4ª fase.

O objetivo, desta vez, é combater fraudes em procedimentos de compra de materiais e de aquisição de serviços, como obras para reformas, no âmbito da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, os agentes cumpriram sete mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Além do crime de organização criminosa, os investigados poderão responder por peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro.

Deputado estadual Rhiago Rangel (Avante-RJ), preso em operação da Polícia Federal | Foto: Rafael Wallace/Alerj

Início das investigações

A investigação foi iniciada após a análise de mídias apreendidas na 1ª fase da mesma operação, contra o vazamento de informações sigilosas por parte de agentes públicos. Na ocasião, o então deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil) foi preso.

Segundo o g1, conteúdos extraídos do aparelho celular de Bacellar — preso em março deste ano — levaram ao desdobramento da Unha e Carne.

As apurações revelaram direcionamentos das contratações realizadas por escolas estaduais vinculadas à Diretoria Regional Noroeste da Secretaria — de acordo com a PF, esta seria uma zona de influência política de Rangel — para empresas previamente selecionadas e vinculadas ao esquema.

Quem é Thiago Rangel?

Deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Thiago Rangel havia sido eleito para o cargo, em 2022, com 31.175 votos.

Natural de Campos dos Goytacazes, ele é empresário do ramo varejista e de combustíveis. Rangel iniciou a carreira legislativa como vereador em Campos dos Goytacazes em 2020.