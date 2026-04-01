Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO

Quem é Adriano Lima, ex-prefeito de Serrinha, alvo da Polícia Federal

Ex-prefeito foi alvo de operação por desvio de verbas públicas e contratos

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

01/04/2026 - 9:29 h | Atualizada em 01/04/2026 - 17:00

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ex-prefeito de Serrinha, Adriano Lima
Ex-prefeito de Serrinha, Adriano Lima -

O ex-prefeito de Serrinha, Adriano Lima (PSD), foi um dos alvos da Polícia Federal nesta quarta-feira, 1º, por desvio de verbas públicas decorrentes da execução de contrato de locação de veículos no município durante sua gestão.

Além disso, os agentes federais também apuram o possível envolvimento do político em crimes como:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • fraude à licitação;
  • lavagem de capitais;
  • e organização criminosa.

As investigações da Polícia Federal dão conta de que o ex-prefeito, outros servidores públicos e empresários fraudaram licitações de locação de veículos entre 2017 e 2024.

O esquema funcionou da seguinte forma:

  • as licitações de locação de veículos eram fraudadas pelo grupo;
  • após a fraude, o dono da empresa de carros, o deputado estadual Marcinho Oliveira (PRD), realizava transferências e pagamentos em espécies aos servidores e gestores;
  • os valores eram oriundos do superfaturamento e não execução dos serviços.

Nesse sentido, a Polícia Federal cumpriu novos mandados de busca e apreensão nas cidades:

Uma operação parecida com essa foi realizada em outubro de 2024, e também teve como alvo o deputado Marcinho Oliveira, hoje, presidente do PRD no estado.

Leia Também:

Marcinho Oliveira é alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira
Desvio de verbas: PF apura esquema em contratos públicos de Serrinha
Serrinha: MP aciona prefeito após dano de mais de R$ 25 milhões
Transporte escolar irregular: ex-prefeito de Serrinha é punido pelo TCM-BA

Quem é Adriano Lima?

Adriano Lima ocupava o comando da prefeitura no período investigado, entre 2017 e 2024, quando teriam ocorrido as irregularidades nos processos licitatórios.

O ex-prefeito de Serrinha iniciou a sua vida pública no PP, mas, neste ano, pensando nas eleições, migrou para o PSD, partido comandado pelo senador Otto Alencar.

Ex-prefeito de Serrinha
Ex-prefeito de Serrinha | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na sigla, o ex-executivo quer tentar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Prefeito de Serrinha é multado pelo TCM

Durante a sua vida pública na prefeitura, Adriano Lima foi alvo de diversos escândalos e multas.

Em abril de 2024, Adriano Lima foi multado em R$ 3 mil pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). A decisão aconteceu após uma denúncia da empresa "E-parking", responsável pelo estacionamento rotativo da cidade.

Isso porque a empresa alegou que, durante quase 10 anos, enviou vários pedidos à prefeitura para que o valor da Zona Azul fosse atualizado, mas nunca obteve resposta.

Resposta

Em nota enviada à imprensa, Adriano Lima informou que, até o presente momento, não teve acesso integral ao conteúdo dos autos, e e afirma que sempre pautou sua atuação na legalidade e no interesse público durante o exercício de suas funções.

Ele destaca ainda que está à inteira disposição das autoridades competentes para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

polícia federal serrinha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-prefeito de Serrinha, Adriano Lima
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Ex-prefeito de Serrinha, Adriano Lima
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Ex-prefeito de Serrinha, Adriano Lima
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Ex-prefeito de Serrinha, Adriano Lima
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x