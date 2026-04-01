Quem é Adriano Lima, ex-prefeito de Serrinha, alvo da Polícia Federal

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Ex-prefeito de Serrinha, Adriano Lima - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O ex-prefeito de Serrinha, Adriano Lima (PSD), foi um dos alvos da Polícia Federal nesta quarta-feira, 1º, por desvio de verbas públicas decorrentes da execução de contrato de locação de veículos no município durante sua gestão.

Além disso, os agentes federais também apuram o possível envolvimento do político em crimes como:

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fraude à licitação;

lavagem de capitais;

e organização criminosa.

As investigações da Polícia Federal dão conta de que o ex-prefeito, outros servidores públicos e empresários fraudaram licitações de locação de veículos entre 2017 e 2024.

O esquema funcionou da seguinte forma:

as licitações de locação de veículos eram fraudadas pelo grupo;

após a fraude, o dono da empresa de carros, o deputado estadual Marcinho Oliveira (PRD),

os valores eram oriundos do superfaturamento e não execução dos serviços.

Nesse sentido, a Polícia Federal cumpriu novos mandados de busca e apreensão nas cidades:

Salvador, sendo um na residência do deputado estadual, assim como em seu gabinete na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba);

Feira de Santana;

Serrinha;

Santaluz.

Uma operação parecida com essa foi realizada em outubro de 2024, e também teve como alvo o deputado Marcinho Oliveira, hoje, presidente do PRD no estado.

Quem é Adriano Lima?

Adriano Lima ocupava o comando da prefeitura no período investigado, entre 2017 e 2024, quando teriam ocorrido as irregularidades nos processos licitatórios.

O ex-prefeito de Serrinha iniciou a sua vida pública no PP, mas, neste ano, pensando nas eleições, migrou para o PSD, partido comandado pelo senador Otto Alencar.

Ex-prefeito de Serrinha | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na sigla, o ex-executivo quer tentar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Prefeito de Serrinha é multado pelo TCM

Durante a sua vida pública na prefeitura, Adriano Lima foi alvo de diversos escândalos e multas.

Em abril de 2024, Adriano Lima foi multado em R$ 3 mil pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). A decisão aconteceu após uma denúncia da empresa "E-parking", responsável pelo estacionamento rotativo da cidade.

Isso porque a empresa alegou que, durante quase 10 anos, enviou vários pedidos à prefeitura para que o valor da Zona Azul fosse atualizado, mas nunca obteve resposta.

Resposta

Em nota enviada à imprensa, Adriano Lima informou que, até o presente momento, não teve acesso integral ao conteúdo dos autos, e e afirma que sempre pautou sua atuação na legalidade e no interesse público durante o exercício de suas funções.

Ele destaca ainda que está à inteira disposição das autoridades competentes para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

