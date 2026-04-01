Marcinho Oliveira é alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira

Deputado estadual Marcinho Oliveira - Foto: Agência ALBA

O deputado estadual Marcinho Oliveira (PRD) foi alvo de operação da Polícia Federal (PF), na manhã desta quarta-feira, 1º, que apura o desvio de verbas públicas decorrentes da execução de contrato de locação de veículos no município de Serrinha (centro-norte do estado), além de crime de fraude à licitação, lavagem de capitais e organização criminosa.

Endereços ligados ao parlamentar, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), e em sua residência, no condomínio Le Parc, na capital baiana, foram alvos de buscas por parte dos agentes.

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Nos locais foram apreendidos aparelhos eletrônicos e documentos em poder dos investigados, os quais serão submetidos à perícia com a finalidade de constatar a ocorrência deste e de outros crimes, além de valores em espécie.

A investigação apontou que ele, juntamente com diversos outros servidores públicos do município de Serrinha, em conluio com a empresa vencedora e outras empresas cooptadas, fraudaram as licitações de locação de veículos no município entre 2017 e 2024.

Após a fraude na licitação, Marcinho, que seria proprietário da empresa, realizava transferências e pagamentos em espécie aos servidores e gestores. Tais valores eram oriundos do superfaturamento e não execução dos serviços.

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região.

O que diz a ALBA?

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) se manifestou sobre a operação envolvendo o parlamentar. A casa afirma que trabalha para garantir a transparência e legalidade, mas desvinculou a imagem da operação. Leia nota na íntegra:

"A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia informa que, na manhã desta data, agentes da Polícia Federal estiveram em suas dependências para o cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão no gabinete de um deputado estadual.

A medida foi executada de forma regular, tendo sido assegurado o pleno acesso dos agentes públicos às dependências da Casa, nos termos da decisão judicial.

A Assembleia Legislativa ressalta que a investigação em curso não se confunde com as atividades institucionais do Parlamento, reafirmando seu compromisso com os princípios constitucionais da legalidade, da transparência e da governança pública.

A Casa reitera, ainda, que mantém postura de absoluta colaboração com as autoridades competentes, não criando qualquer embaraço ao exercício das funções do Poder Judiciário, do Ministério Público e das instituições policiais".

Quem é Marcinho Oliveira?

Natural de Santaluz, na região sisaleira, Marcinho Oliveira é ex-vice-prefeito do município e teve uma meteórica projeção política em 2022, quando ele recebeu 104.969 votos, sendo o quarto mais votado para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), ainda pelo União Brasil.

Em 2025, ele deixou o partido e anunciou a filiação ao PRD, onde ele ocupa o cargo de presidente estadual.

Na Assembleia, pelo União Brasil, ele atuou nos cargos de líder e vice-líder da legenda, entre 2023 e 2024.

Em janeiro deste ano, ele foi designado para o cargo de vice-líder da base governista. Além disso, foi vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Alvo da PF em 2024

O parlamentar já havia sido alvo de outra operação da Polícia Federal — Santa Rota —, em outubro de 2024, que apurava ao desvio de recursos públicos destinado à Educação.

À época, as decisões judiciais foram cumpridas no gabinete do parlamentar, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e em um condomínio de luxo, na Avenida Paralela.

Segundo informações da PF, na primeira fase da investigação, “foram identificados fortes indícios de fraude à licitação realizada pelo município de Santaluz, para contratar empresa que prestaria o serviço de transporte escolar naquele município".

Além disso, a apuração apontou o “superfaturamento na execução do contrato celebrado com a empresa, além da participação e recebimento de vantagens indevidas pelos servidores públicos envolvidos na contratação”.