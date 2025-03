Deputados visitam canteiro de obras da ponte Salvador-Itaparica

Deputados da Comissão de Infraestrutura visitaram canteiro de obras da Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação

Os deputados da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Social e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) visitaram, na terça-feira,18, o canteiro de obras e a balsa onde estão sendo finalizadas as sondagens para a construção da Ponte Salvador-Itaparica. Na ocasião, foi feita a apresentação de todo o projeto, que será a maior da América Latina, com previsão de conclusão para 2030.

“Acompanhamos de perto um momento histórico para a Bahia”, disse o presidente da comissão, deputado Eduardo Salles (PP), ressaltando que não se trata apenas de uma ponte para a travessia de 12,4 km, mas de “um novo eixo de desenvolvimento, um sistema viário que beneficiará dez milhões de baianos em 250 municípios e ampliará o potencial turístico da Bahia”.

“A Ponte Salvador-Itaparica será mais alta e mais larga que a Ponte Rio-Niterói e foi projetada para permitir a navegação dos maiores navios do mundo sem impactar o acesso ao Porto de Salvador, já que sua estrutura estará posicionada após a entrada dos navios no porto”, acrescentou o parlamentar.

O deputado avaliou ainda que o desvio de aproximadamente 30% do tráfego da BR-324 para a ponte trará um impacto significativo para a mobilidade. “Esse é um projeto de transformação social e econômica que impulsionará o turismo, a logística e os investimentos na Bahia”, afirmou.

A visita foi acompanhada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, representada pelo chefe de gabinete, Pedro Dórea, pelo superintendente da SIT, Saulo Pontes, além da equipe técnica da Seinfra e do consórcio responsável pela construção da ponte.

Também presente na visita, Raimundinho da JR (PL) explicou que “tivemos a oportunidade de acompanhar de perto o avanço da construção e entender melhor as etapas do projeto e o uso de tecnologia de ponta para garantir a segurança e eficiência da estrutura. Essa obra histórica avança a cada dia e seguimos acompanhando de perto esse grande marco para o desenvolvimento da Bahia”, avaliou.

O deputado Radiovaldo Costa (PT), por sua vez, destacou que pode conferir o andamento dos trabalhos, discutir os próximos passos e “reafirmar nosso compromisso com essa construção, que vai transformar a mobilidade, impulsionar a economia e gerar milhares de empregos para o nosso povo”.

Já o deputado Penalva (PDT) explicou que a etapa de sondagem envolve a obtenção de amostras do fundo do mar em 105 pontos onde serão construídos os pilares da ponte. Em seguida, o material coletado passa pela análise nos laboratórios localizados no canteiro instalado na Calçada. Nessa fase, é possível compreender as características do terreno e definir a fundação da estrutura da ponte.

“O entendimento é de que o Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Itaparica vai promover a melhoria no tráfego da Região Metropolitana de Salvador, Recôncavo e Baixo Sul, além de fazer a conexão com importantes rodovias, como a BR-101, BR-116 e BR-242”, alegou.

“O investimento que está sendo feito será responsável, por exemplo, pela geração de sete mil empregos, desenvolvimento de mais de 50 programas educacionais e socioambientais, ampliação do potencial turístico da Bahia e aumento da competitividade logística do Estado”, enumerou.