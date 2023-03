Desafeto de Ciro convida irmãos Cid e Ivo Gomes para o MDB

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) disse ter convidado o senador Cid Gomes (PDT) e o prefeito cearense Ivo Gomes (PDT), irmãos do ex-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT), para a sua sigla. O convite foi feito durante reunião das bancadas cearense e piauiense nesta quarta-feira, 1º, em Brasília. O objetivo do encontro foi discutir as obras de ampliação da Ferrovia Transnordestina.

O ex-ministro Ciro Gomes tem Eunício Oliveira como um desafeto. E o ex-presidenciável chegou a processar o nome do MDB por danos morais, calúnia, difamação e injúria, ainda em período de campanha eleitoral no último ano.

A ação foi tomada depois do ex-senador apontar um suposto envolvimento do pedetista em esquema de corrupção no Ceará. Na ocasião, em publicações feitas nas redes sociais, Eunício ainda disse que Ciro teria uma vida bancada com 'com dinheiro do fundo partidário' num imóvel que seria de sua propriedade, em caso que envolveu o arremate da propriedade pelo pedetista em leilão legal e com aval da Justiça.

Neste cenário, o convite do ex-senador ocorreu após críticas de Cid ao irmão que disputou a Presidência da República, em caso que envolveu a votação interna que escolheu o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como nome do PDT ao governo estadual, em 2022, com o apoio de Ciro. As discordâncias com relação ao apoio gerou um racha na sigla no Ceará, diante da manutenção da aliança PT-PDT. E atualmente o irmão senador defende a aproximação do partido com o governador Elmano Freitas (PT).

"Houve essa coisa: um misto de o Ciro fazer política com o fígado e o Roberto Cláudio, acho, exagerou na sua ambição. É natural que ele queira governar o Estado, foi um grande prefeito de Fortaleza, mas ele exagerou, achou que o céu era perto, e eu via claramente que não", afirmou o parlamentar em episódio do podcast cearense "As Cunhãs", no último dia 28.

Sobre o convite, Eunício Oliveira disse ao Diário do Nordeste que foram negados. “Falei para o Cid que, se ele quiser sair do PDT, será muito bem-vindo no MDB.[...] Ele agradeceu, mas disse que vai defender os pontos dele dentro do PDT, não vai mudar de partido”. Para a publicação, Cid acrescentou que “ele [ Eunício] colocou o partido dele à disposição. Eu agradeci e disse que estou muito bem no PDT".

Participei hoje de reunião com os governadores do Ceará e do Piauí, além das bancadas dos estados e do presidente da Transnordestina. Na pauta, a conclusão dessa importante obra para o Nordeste e para o País. Com o empenho de todos, a Transnordestina poderá ficar pronta até 2026. pic.twitter.com/nOSwFvrXUM — Cid Gomes (@senadorcidgomes) March 1, 2023