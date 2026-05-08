Deyvid Bacelar defende Petrobras como motor do desenvolvimento nacional

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Evento focou no papel das estatais para desenvolvimento do Brasil e do Nordeste - Foto: Divulgação

O auditório do Sindiquímica, historicamente reconhecido como o solo onde germinaram as lideranças que derrotaram o carlismo na Bahia, voltou a ser o centro do debate político nesta sexta-feira, 8.

O evento focou no papel das estatais para o desenvolvimento do Brasil e do Nordeste, contando com a participação dos pré-candidatos Deyvid Bacelar, Jones Manoel e Kléber Rosa.

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Renovação

Kléber Rosa, militante há 36 anos, abriu o painel defendendo que a derrota da extrema-direita é apenas o primeiro passo.

"A nossa geração precisa saber qual Estado brasileiro quer. Precisamos de um projeto de nação que conquiste os corações de cada pessoa", pontuou Rosa, enfatizando a necessidade de ousadia e renovação nas perspectivas da esquerda.

Soberania

Deyvid Bacelar, ex-coordenador da FUP, trouxe o debate para o campo da energia. Ele criticou duramente o pacto Temer-Bolsonaro, que resultou na privatização de ativos como a Refinaria Landulpho Alves (RLAM).

Bacelar apresentou números que ilustram o impacto no cotidiano: enquanto o diesel nas refinarias da Petrobras sai a R$ 3,83, na privatizada Acelen o valor sobe para R$ 6,16. "Privatizar faz muito mal ao Brasil. Até países neoliberais mantêm o setor energético sob controle do Estado", alertou.

Modelo atual

Aguardado por uma plateia jovem, o historiador Jones Manoel defendeu que o Brasil não vai ter futuro sob o capitalismo neoliberal. Ele traçou um diagnóstico da "tragédia" cotidiana vivida pela população: transporte precário, salários baixos e desindustrialização.

"Bahia e Pernambuco são protagonistas na reorganização da esquerda brasileira, que precisa voltar a ser radical e crítica", afirmou Jones, destacando que o futuro do país passa, obrigatoriamente, pelo fortalecimento da Petrobras.