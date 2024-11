"Dia amanheceu tenso", diz Haddad sobre vitória de Trump nos EUA

Ministro da Fazenda fala sobre resultado da eleição presidencial dos EUA - Foto: Marcelo Camargo | AG. A TARDE

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou, nesta quarta-feira, 6, que o dia amanheceu "mais tenso" com a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos. O governo brasileiro havia sinalizado apoio a Kamala Harris, candidata derrotada.

Haddad lembrou as declarações feitas por Trump durante a campanha, e disse que sua vitória causa "apreensão" em diversas parte do mundo. O ministro, no entanto, ressaltou a mudança de discurso do agora presidente eleito após a divulgação oficial do resultado.

"Na campanha foram ditas muitas coisas que causam a apreensão não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Causam apreensão nos mercados emergentes, causam apreensão nos países endividados, na Europa. Então, o dia amanheceu, no mundo, mais tenso em função do que foi dito na campanha", avaliou Haddad, que continuou.

"Entre o que foi dito, e o que vai ser feito, pois isso já aconteceu no passado, as coisas às vezes não se traduzem da maneira como foram anunciadas, e o discursos pós-vitória oficiosa, não é oficial ainda, mas após os primeiros resultados, já é um discurso mais moderado do que o da campanha", pontuou o ministro.