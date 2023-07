Dino anuncia doação de câmeras para fardas de militares baianos

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino anunciou nesta quarta-feira, 26, uma série de medidas que objetivam coibir a violência policial na Bahia, em especial no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Após audiência com a prefeita Moema Gramacho (PT), em Brasília, Dino revelou que destinará câmeras para uso nos fardamentos dos policiais militares (PMs), a fim de monitorar o trabalho e abordagem dos profissionais.

"Vamos destinar câmeras a serem doadas ao governo do estado para implantação nos uniformes dos policiais. É um programa que nós estamos começando e a cidade de Lauro de Freitas vai ser contemplada. [...]. Vamos entregar também armamentos não letais para a guarda municipal para que também possam ajudar na proteção das famílias do município", divulgou Dino, em vídeo.



A medida atende ao pedido prioritário da gestora municipal depois da morte de Gabriel Silva da Conceição Júnior, de 10 anos, após ação dos policiais militares no bairro de Portão, na noite do último domingo, 23.

De acordo com informações da Polícia Civil, a criança estava em frente a sua residência quando foi atingida pelo disparo dos PMs. Durante o encontro, o ministro do governo Lula (PT) ainda prestou solidariedade a família do garoto.

"Minha primeira palavra acompanhado da secretária Tamires é de solidariedade a família do Gabriel e de todas as vítimas de violência, de modo geral, em Lauro de Freitas e em todo o estado da Bahia. Nós estamos empenhado em fortalecer este trabalho conjunto com o Estado e com as prefeituras", disse.

Emocionada, a chefe do Executivo de Lauro de Freitas não conseguiu agradecer as novidades anunciadas por Dino, que logo, a abraçou. No início da gravação, Moema frisou o caso do menino Gabriel e pediu ajuda do ministro para reforçar e intensificar as ações de Segurança Pública no estado.

"Vim aqui pedir apoio ao nosso ministro em relação a melhorar cada vez mais, as condições de segurança na Bahia e no nosso município", afirma a prefeita.

Moema esteve na capital federal para participar do seminário sobre o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), que visa fomentar manifestações culturais que promovam reparação de danos de direitos das populações em territórios com altos índices de violência e vulnerabilidade social.

Reprodução