Dino se diz surpreso com indicação ao STF e não há nome para sucessão | A TARDE

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se reuniu na noite de terça-feira, 28, com a cúpula da pasta para comunicar a indicação de seu nome ao Supremo Tribunal Federal (STF) e revelou estar surpreso com a escolha.

Aos seus auxiliares, que estão no ministério desde janeiro, Dino disse que não sabia que seria escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que só soube do convite, no Palácio do Alvorada, na manhã de segunda-feira, 27.

De acordo com interlocutores, Dino disse ainda que “não há processo sucessório, porque ele ainda ocupa a cadeira até que termine o processo para a ida ao Supremo”.

Entre os nomes cotados para a vaga do Ministério da Justiça está o do senador baiano Jaques Wagner (PT). Caso o petista assuma a pasta, o vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão (PSB), seria o primeiro suplente para ocupar a cadeira no Senado Federal.