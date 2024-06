Dino vota a favor de receber denúncia de Bolsonaro contra Janones | A TARDE

O ministro Flávio Dino (PSB), do Supremo Tribunal Federal (STF), votou, nesta sexta-feira, 7, para acatar a queixa-crime da defesa dop ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o deputado federal mineiro André Janones (Avante), acusado de calúnia na ação.

Em publicação nas redes sociais, no ano de 2023, o deputado chamou Bolsonaro de termos como "assassino", "ladrão de joias" e "miliciano". O parlamentar, segundo mais votado de Minas Gerais em 2022, ainda acusou o ex-presidente de ser responsável por milhares de mortes na pandemia da Covid-19.

Ao justificar o voto, Dino disse ser "espantoso" que ameaças tenham se tornado banais nas redes sociais.

“O que era raro e espantoso ameaça se tornar banal e corriqueiro [...] Isso é incompatível com o princípio da moralidade, com o pluralismo político e com os direitos fundamentais", afirmou o ministro da Corte.

Com o voto de Dino, o placar agora conta com três votos favoráveis a abertura de uma ação contra Janones, com um voto contrário.

