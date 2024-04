É a Bahia: Almoço de Lula e Macron teve moqueca, vatapá e acarajé | A TARDE

O almoço de homenagem ao presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Itamaraty, teve um cardápio regional promovendo os sabores verdadeiramente brasileiros. Dentre as opções, houve moqueca, vatapá e acarajé, pratos típicos da Bahia.

O evento aconteceu na quinta-feira, 28, após encontro no Palácio do Planalto, como é a praxe nas visitas de Estado à capital federal. A primeira-dama Rosangela Lula da Silva, a Janja, diversos ministros de Estado, autoridades e convidados, participaram do almoço.

O menu que contou com 7 entradas, 4 pratos principais, uma sobremesa e 7 tipos de bebidas alcoólicas, assinado pela chef Morena Leite, do restaurante Capim Santo, e por Dante e Kafe Bassi, do Manga. Enquanto o primeiro tem uma unidade no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, no extremo sul baiano, o restaurante Manga fica em Salvador.

Segundo Morena Leite, os petiscos servidos foram mini acarajé de capim santo com vatapá de frutos do mar, bombom de camarão com chutney de manga e coxinha de batata doce com galinha de angola.

Camarão laqueado acompanhado de pupunha e tapioca foi um dos pratos principais, acompanhado de saladas de folhas e castanhas. O menu ainda tinha moqueca de ovo com arroz de coco, robalo assado, rosbife na brasa, galinhada e raviole de tapioca com queijo da Canastra. A sobremesa foi mousse de cacau.

As escolhas intituladas de "Brasil em Sabores" privilegiaram os biomas brasileiros, destacando elementos das regiões do Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, por exemplo.

A visita de Macron à capital federal foi o último ato de uma viagem de três dias ao Brasil. Acompanhado do presidente brasileiro, o francês foi a Belém, no Pará, Itaguaí, no Rio de Janeiro, e também passou por São Paulo.