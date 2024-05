Eduardo Leite anuncia critérios para receber Pix SOS | A TARDE

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou, nesta segunda-feira, 13, os critérios para que as famílias gaúchas possam receber o Pix SOS Rio Grande do Sul no valor de R$ 2 mil, definido pelo Comitê Gestor.

>> Bolsonaro tem "melhora gradativa", mas segue sem previsão de alta

Terão acesso ao benefício famílias desalojadas ou desabrigadas que residiam em municípios em estado de calamidade reconhecido pela Defesa Civil do estado, que enfrenta fortes chuvas; inscritos no CadÚnico ou no Cadastro Nacional de Agricultura Familiar (CAF); famílias com renda familiar de até três salários mínimos; famílias não contempladas no programa Volta por Cima.

A expectativa é que cerca de 45 mil famílias sejam beneficiadas com o Pix SOS, que arrecadou mais de R$ 93 milhões. A transferência será feita via cartão de crédito emitido pela Caixa Econômica.

"É claro que R$ 2 mil não resolve tudo, mas é uma ajuda importante para muita gente que perdeu tudo neste momento voltar a ter confiança na capacidade de se reestabelecer", afirmou o governador.

Publicações relacionadas