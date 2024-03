A TARDE e AtlasIntel renovam parceria e lançam primeira pesquisa 2024 | A TARDE

Após o sucesso das projeções para as eleições de 2022 na Bahia, que culminou na eleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o instituto AtlasIntel e o Grupo A TARDE renovam a parceria com vistas às eleições municipais deste ano.

Nas eleições 2024, o Grupo A TARDE terá a exclusividade na divulgação das pesquisas que ocorrerão, inicialmente, em 10 dos maiores municípios baianos. Além da Bahia, a AtlasIntel também marcará presença nos maiores colégios eleitorais, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza.



A primeira pesquisa, com as intenções de voto para Salvador, será publicada na próxima terça-feira, 12, nos portais e edições impressas de A TARDE e MASSA!, com repercussão no A TARDE Play e nas redes sociais do grupo e também no programa “Isso é Bahia”, da rádio A TARDE FM (103.9), com Jefferson Beltrão, Ernesto Marques, e os comentários de Levi Vasconcelos e do analista político Pedro Menezes.

Com metodologia inovadora, baseada em coleta de dados pela internet, o instituto brasileiro, coordenado pelo cientista político romeno, Andrei Roman, venceu a desconfiança inicial e, a exemplo do que já havia ocorrido nas eleições dos Estados Unidos e para a prefeitura de São Paulo, entre outras, cravou o resultado de 2022 na Bahia, contrariando todos os outros institutos.

“É com grande prazer que a gente continua a parceria com A TARDE, que trouxe resultados, eu diria, históricos, em termos de legado de pesquisas eleitorais no estado da Bahia. Pela primeira vez desde que existem pesquisas para governador no estado, uma pesquisa logrou acertar o resultado dentro da margem de erro. Isso nunca tinha acontecido antes”, celebra Andrei.

Esse resultado, juntamente à força da parceria estabelecida entre a AtlasIntel com um grupo do porte de A TARDE, solidifica a confiabilidade da pesquisa visto que pela primeira vez no estado "estabelece uma trajetória de bastante credibilidade baseada em acurácia e precisão”.

Desafios

Na visão de Roman, as pesquisa municipais têm outros desafios, outras complexidades, algumas que se repetem em comparação com cenários nacionais e estaduais e outras que são novas.

Se o método de coleta, pela internet e com questionário instransferível, continua o mesmo, a calibragem amostral, de acordo com o cientista político, terá diferenças levando em conta características específicas de cada município.

“Em cada ciclo eleitoral que a gente cobre, a gente aperfeiçoa mais os nossos métodos”, diz Andrei, que identifica no eleitorado baiano um grande potencial de transferência de votos. “Talvez uma das principais chaves para entender porque a pesquisa Atlas conseguiu antecipar tão bem o resultado, seja devido à conseguirmos captar o fenômeno de transferência de votos de Lula para o Jerônimo", pondera.

Sobre as tendências do eleitorado num tempo de polarização ainda muito latente, Roman chama a atenção para as peculiaridades das eleições municipais e como as mesmas podem se conectar com um cenáriio nacional.

“A polarização depende do contexto de cada cidade e dos candidatos. Candidatos não conhecidos que se aliam a um dos dois pólos, serão evidentemente favorecidos”, projeta.

No entanto, candidatos mais conhecidos do público ou com experiência prévia em cargos de gestão, tendem a romper a bolha da polarização, como, de acordo com ele, foi observado na eleição de Jerônimo Rodrigues em 2022.

“Era um candidato pouco conhecido e até no dia da eleição muita gente votou sem saber quem de fato era Jerônimo, porque houve uma transferência gigante de votos do PT e da preferência por Lula. Isso não é tão fácil de ser feito quando seus contra-candidatos têm atributos pessoais fortes”.

Sem concorrência

Mesmo com a grande disparidade nas previsões das últimas eleições, Andrei Roman avalia que a metodologia utilizada pela Atlas ainda não tem concorrência. “Ainda somos a única com metodologia de coleta web”, afirma..

Para ele, “mesmo que as outras resolvam adotar (a coleta web), existem detalhes metodológicos impossíveis de replicar. Não é tão fácil replicar a nossa metodologia”, afirma o cientista político, que, a exemplo do que fez em 2022, aposta no sucesso das previsões do instituto que dirige. “Vamos ver a qualidade das previsões no final. A nossa tecnologia é mais inovadora que a de outros institutos com metodologia tradicional”, desafia

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada no primeiro turno, como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) , nas eleições de 2022. Em 2024, a parceria rendeu a Pesquisa Atlas/A TARDE Música do Carnaval , que apontou "Macetando", de Ivete Sangalo, como a música favorita dos baianos durante a folia.

No cenário internacional, a AtlasIntel cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.