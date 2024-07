Antigo PTC, partido Agir anunciará apoio a Bruno Reis até o dia 25

Novidade foi levantada pelo próprio postulante em coletiva de imprensa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sob influência do deputado estadual Júnior Muniz (PT), o partido AGIR é a 14ª sigla a compor a mega coligação em torno da pré-candidatura à reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

O parlamentar que tem um bom trânsito com o postulante ao Palácio Thomé de Souza e já esteve dentro do arco de alianças de Reis antes de se filiar ao PT deve anunciar oficialmente o apoio durante as convenções partidárias, que acontece no dia 25 de julho, no Centro de Convenções.

A novidade sobre o fechamento de acordo com mais um partido foi levantada pelo próprio chefe do Executivo municipal, durante a entrega do Hospital do Homem, no bairro de Monte Serrat, quando chegou a brincar com o número 13, que representa a sua sigla adversária, o PT.

“Eu acho que a gente fica com quase 60% do tempo de televisão. Temos aí 13 partidos. E, pra não ficar em 13, acho que vem mais um pra ir pra 14. Vocês vão saber pra semana”, disse à imprensa, na sexta-feira, 5.

Durante a noite, Bruno Reis esteve presente na entrega do título de cidadão soteropolitano a lideranças religiosas na Primeira Igreja Batista do Brasil (PIB), na Avenida Paralela, ao lado do deputado estadual. Na ocasião, Muniz se referiu a Reis como “amigo”.

Os partidos que apoiam a recondução de Reis à prefeitura são: União Brasil; PSDB; Cidadania; PDT; PMB; PRTB; PL; PP; DC; PRD; Mobiliza; Novo; Republicanos e nos próximos dias, o Agir.