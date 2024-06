Bruno crê em eleição definida no primeiro turno | A TARDE

Após confirmar a sua candidatura de olho na reeleição no próximo pleito eleitoral, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) demonstrou confiança de que o páreo será definido ainda no primero turno.

Para o gestor, que apareceu em primeiro lugar e eleito no primeiro turno na pesquisa AtlasIntel/A TARDE, o menor número de candidatos e a grande base de apoio vinculada a seu nome serão diferenciais para a vitória.

"Com todo respeito, o cenário caminha para que essa eleição seja de um turno só. Óbvio que vamos trabalhar para ganhar essas eleições e que a vontade do povo vai prevalecer, mas eu creio em vencer as eleições de Salvador esse ano", pontuou.

Ainda de acordo com Bruno, sua campanha será feita de forma descentralizada, com o próprio assumindo a coordenação.

"O coordenador geral da nossa campanha serei eu. Teremos coordenadores de outros partidos, da comunicação, do plano de governo, que será exercida por Luiz Carrera, temos uma série de descentralizações das decisões, que tem dado certo nas eleições que organizamos dessa forma, então vou manter essa mesma estrutura."

