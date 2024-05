Deltan Dallagnol lidera pesquisa AtlasIntel em Curitiba; veja números | A TARDE

Em Curitiba, os pré-candidatos à prefeitura que são ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão com tudo. Nos três cenários pesquisados pelo instituto AtlasIntel, em parceria com a CNN Brasil, a corrida curitibana é liderada por postulantes bolsonaristas.

O primeiro cenário é liderado pelo ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo), que já declarou não pensar duas vezes ao defender Bolsonaro e aparece com 18,2% no levantamento. Ele está tecnicamente empatado com outros dois bolsonaristas: Paulo Martins (PL) e Eduardo Pimental (PSD), com 18% e 17,9%, respectivamente.

O ex-governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), que chegou a flertar com o PL de Bolsonaro no período de janela eleitoral, surge logo em seguida, na quarta posição, com 8,7% das intenções de voto. O tucano está tecnicamente empatado com outra bolsonarista, a jornalista Cristina Graeml (PMB), com 8,4%.

Também empatada tecnicamente com Richa e Cristina, está a pré-candidata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a deputada federal Carol Dartora (PT), com 7,9%; e o deputado estadual bolsonarista Ney Leprevost (União Brasil), 7,7%.

Fecham o levantamento o deputado estadual Goura (PDT), com 4,4%; o deputado federal Luciano Ducci (PSB), com 3,8%; o ex-deputado federal Luizão Goulart (Solidariedade), com 3,1%; e a deputada estadual Maria Victoria (PP), que não pontuou. Brancos e nulos somaram 1,1%, enquanto 0,8% respondeu que não sabe como votará em outubro.

Outros cenários

Em um segundo cenário, onde Paulo Martins é trocado pelo deputado estadual Ricardo Arruda (PL), e o PT tem o deputado federal Zeca Dirceu no lugar de Carol Dartora, o contexto melhora para Dallagnol, que chega a 21,5% das intenções de voto, contra 18,4% de Eduardo Pimentel e 12,7% de Beto Richa.

Cristiana Graeml (10,3%), Goura (9%), Ney Leprevost (8,3%), Ricardo Arruda (5,2%), Luciano Ducci (4,1%), Luizão Goulart (3,8%), Zeca Dirceu (3,4%) e Maria Victoria (0,1%) completam a lista. Não sei chega a 0,9%, enquanto os votos branco e nulo somam 2,4%.

Quando há a retirada de nomes de Deltan, Goura, Maria Victoria e candidatos do PT no terceiro cenário, o vice-prefeito Eduardo Pimentel passa a liderar, com 20,2% das intenções de voto. Na sequência, aparecem Paulo Martins, com 18,1%; Cristina Graeml, 13%; Beto Richa, 10,8%; Ney Leprevost, 10,7%; Luciano Ducci, 7,9%; Luizão Goulart, 3,5%; não sei, 2,9%; voto branco ou nulo, 13%.

O levantamento ouviu 860 pessoas entre os dias 18 e 23 de abril. A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-07759/2024, tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.