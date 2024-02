Elinaldo abre trabalhos na Câmara de Camaçari e provoca Caetano | A TARDE

Presente na abertura dos Trabalhos Legislativos da Câmara de Camaçari, nesta terça-feira, 20, o prefeito Elinaldo (União Brasil) provocou o ex-prefeito e secretário de Relações Institucionais do Estado, Luiz Caetano, que deve se lançar mais uma vez para a prefeitura do município.

Em discurso no púlpito da casa, Elinaldo manifestou confiança no lançamento do nome do presidente do espaço, o vereador Flávio Matos (União Brasil), a quem chegou a comparar com Mike Tyson por conta do "medo" que inflinge aos adversários. “Quem está do outro lado vendo a sua dedicação está se tremendo todo”,

Vereador por 2 mandatos antes de assumir a prefeitura, Elinaldo relembrou seus tempos de casa, época em que Caetano governava em Camaçari, e convocou seu principal adversário político para o debate.

“Aqui eu fui muito humilhado por eles, por ser simples, por ser feirante. Hoje eu estou mais preparado para o debate, venha hoje”, enfatizou. "No campo do nosso adversário não tem novidades, não vamos deixar o atraso voltar, Camaçari quer o novo”, concluiu.