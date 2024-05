Em Ilhéus, Adélia Pinheiro lança projeto para ouvir população | A TARDE

A pré candidata à prefeitura de Ilhéus, Adélia Pinheiro, dá início nesta quarta-feira, 22, dará a largada a um projeto de escuta e diálogo com a população.

Trata-se do "Fala Ilhéus", que vai ter uma série de 12 encontros, nos quais Adélia pretende abrir canais para ouvir a população.

"A ideia é que os municípes contribuam com sugestões para os problemas locais", disse Adélia.



O que se pretende é incorporar as críticas e sugestões ao Plano de Governo Participativo, que vai ser registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TER), junto com a homologação da candidatura.

A pré candidata diz que o projeto é inovador, já que vão ser ouvidas pessoas que vivenciam os problemas.

“São inúmeros problemas os quais as gestões passadas não solucionaram. A gente vai estar ao lado da população com o objetivo de melhorar a vida na cidade", enfatiza.

O próximo encontro do Fala Ilhéus já tem data marcada e vai ser realizado em Olivença, no próximo sábado, 25.

A população pode participar do Fala Ilhéus pela internet, no endereço: www.falailheus.com.br

