Em sabatina, Bruno Reis aponta bons indicadores da gestão em Salvador

Boa saúde financeira fez Salvador receber pela primeira vez a nota máxima em índice do Tesouro Nacional - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O prefeito de Salvador e pré-candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), afirmou que a sua gestão apresenta indicadores que comprovam a eficiência administrativa da cidade, mesmo após ter passado pela pandemia da Covid-19.

“Nesses dois últimos anos nossa gestão decolou. Eu enfrentei nos dois primeiros anos talvez a maior crise da nossa geração, se não da humanidade, que foi a pandemia. De lá para cá, a gente conseguiu de forma significativa números expressivos em todas as áreas”, declarou, ao apontar que a arrecadação de Salvador aumentou em 50% (de R$ 8,6 bilhões para R$ 12,7 bilhões) sem haver acréscimo de tributos.

A boa saúde financeira fez Salvador receber pela primeira vez a nota máxima em índice do Tesouro Nacional que avalia gestão fiscal, alcançando a categoria A+ na Capacidade de Pagamento (Capag).

A capital baiana também tem se destacado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), sendo a cidade que mais gera emprego no Norte e Nordeste. No acumulado de 2024, a capital baiana registra saldo positivo de 21.538 novos postos de trabalho, o triplo em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram criadas 6.446 vagas. Em Salvador, o programa Treinar Para Empregar, que oferece cursos de capacitação gratuitos, já beneficiou mais de 60 mil pessoas.

“Talvez Salvador esteja vivendo agora, em 2024, o melhor momento de toda a história da cidade”, sinalizou o prefeito, durante sabatina no portal Uol e jornal Folha de S.Paulo.

“A gente vai procurar manter esta relação [institucional] de respeito, de diálogo, respeitando todos, mas caminhando com as próprias pernas. Salvador não aceita ser subserviente de quem quer que seja”, completou.

O pré-candidato ainda destaca que a sua bandeira é “o trabalho”. “Eu sou um homem do trabalho e é com essa bandeira, a minha bandeira, que as pessoas me conhecem, de alguém simples que veio de baixo, que chegou à condição de prefeito porque se preparou muito, estudou e se qualificou. As pessoas dizem ‘prefeito, você não é fake news, você é gente como a gente’. A gente se sente representado por você”, completou.