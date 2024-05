"Estarei preparada", diz Ana Paula sobre vice de Bruno Reis | A TARDE

Considerada favorita para a ser novamente indicada para a chapa majoritária das eleições de outubro, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), afirmou, nesta quinta-feira, 2, estar preparada para ocupar o posto por mais quatro anos, caso seja escolhida.

Leia mais

No RS, Lula cancela sobrevoo em áreas atingidas por mau tempo

Ao comentar sobre o assunto, durante a entrega do novo Centro Especializado de Reabilitação do Bairro da Paz, a pedetista pregou "humildade" e "respeito". Na última semana, o ministro da Previdência Social e presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, reforçou sua preferência pela permanência de Ana Paula na chapa.

“Eu continuo trabalhando pelo povo com humildade, com carinho e com respeito. Sei que, na hora certa, Deus e toda a nossa coligação, sob a liderança do prefeito, é que vão decidir", iniciou Ana Paula.

"Eu estarei preparada se for convocada de novo para ser candidata a vice-prefeita de Salvador”, completou a vice-prefeita e secretária municipal de Saúde.

Além do PDT, legendas como Republicanos e PSDB também possuem interesse na indicação da vaga de vice do prefeito Bruno Reis (União Brasil).