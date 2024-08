Ex-bolsonarista, Tito recebe apoio do Psol em Barreiras

Tito consegue apoio do Psol para disputar prefeitura de Barreiras - Foto: Reprodução |Redes Sociais

Ex-bolsonarista declarado, o pré-candidato do PT à prefeitura de Barreiras, Tito, recebeu o apoio oficial do Psol para o pleito municipal de outubro. O anúncio da aliança foi feito nesta quinta-feira, 18.

Marciel Viana, que retirou sua pré-candidatura pelo Psol, afirmou que a conjuntura política atual do município, localizado no oeste baiano, levou o partido a tomar a decisão de apoio 'crítico' ao ex-deputado federal, que já presidiu a Câmara de Vereadores de Barreiras.

“Decidimos retirar nossa pré-candidatura e anunciar apoio crítico a pré-candidatura de Tito a prefeito, pois fizemos a leitura de que é a melhor solução para Barreiras, por conta da conjuntura atual de endividamento público elevadíssimo, mais do que nunca precisamos desse alinhamento com os Governos Estadual e Federal para garantir políticas públicas para o município”, afirmou Marciel.

Tito, que já conta com outros partidos no arco de aliança, comemorou a chegada do Psol. “É um partido importante que se incorpora a nossa caminhada, com líderes competentes e comprometidos com um município melhor. Agora somos nove partidos políticos unidos, o que nos dá grande responsabilidade de liderar esse momento, sempre de forma democrática, ouvindo a todos”, disse o petista.

Tito agora conta com os seguintes partidos: PCdoB, PV (ambos foram federação com o PT), Psol, Rede, PSD, PSB, Avante e PRTB.