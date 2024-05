Ex-prefeita de Ubatã lança pré-candidatura à prefeitura | A TARDE

O xadrez eleitoral de Ubatã, localizado no sul baiano, ganhou uma nova movimentação nesta quinta-feira, 16. Isso porque, a ex-prefeita da cidade, Simeia Queiroz (PSB), decidiu testar o seu nome nas urnas novamente.

Simeia, que integra a base do prefeito Vinícius do Vale, conhecido como Tinho, cravou a sua batida de martelo em um programa de rádio local nesta manhã. Segundo a socialista, o lançamento do seu nome ao pleito municipal atende ao apelo dos populares.

“Lançamos nesta quinta-feira a nossa pré-candidatura à prefeita de nossa Ubatã. Uma pré-candidatura que nasce do anseio de nossa comunidade. Vamos construir um caminho de muito diálogo, respeito e unidade. Que Deus nos abençoe!”, escreveu a ex-prefeita, que esteve à frente da cidade por dois mandatos.

Apesar de compor o arco de aliança do atual gestor, Simeia afirmou que não houve nenhum tipo de desavença ou ruptura pela colocação do seu nome. “Apesar do anúncio, nosso grupo permanece unido”, disse, em entrevista à rádio do Povo.

A cadeira do Executivo municipal, que será disputada em outubro, conta com cinco nomes dispostos, sendo um deles, o prefeito Tinho do Vale (PT), que tenta a reeleição.

