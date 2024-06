Geraldo Jr. lança sua pré-candidatura à Prefeitura de Salvador | A TARDE

O vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), oficalizou a sua pré-candidatura à Prefeitura de Salvador nesta quinta-feira, 6. Em evento realizado na Arena Fonte Nova, o nome do emedebista foi consagrado pela base de apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a disputa municipal.

Durante evento na Arena Fonte Nova, que contou com a presença de militantes de diversos partidos da base governista, o pré-candidato e sua vice, a ex-secretária Fabya Reis, apresentaram o mote da campanha: "Dá pra ser diferente".

"É um momento de reafirmação da união do nosso grupo político, da unidade do grupo político sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues. Dá para ser diferente. O projeto foi liderado pela coalizão de muitos partidos, que têm razões diferentes, mas têm um único objetivo, que é o de cuidar da vida das pessoas”, afirmou Geraldo durante a coletiva de imprensa.

Peça-chava na formação da coalizão que culminou na indicação dos nomes de Geraldo e Fabya, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que espera que o nome de Geraldo, e sua possível eleição, apontem para a formação de "uma ponte" que ligue Salvador com "o Estado e o governo federal"

“Estou muito confiante de que esse projeto logrará êxito e não vamos descansar hora alguma de discutir SalvadorNós queremos discutir uma Salvador inclusiva, uma Salvador que olha para o empresariado, mas que também olha para os trabalhadores", pontuou o governador.

Outras lideranças do grupo político governista da Bahia também marcaram presença no lançamento da pré-candidatura de Geraldo, como os senadores Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD), além dos coordenadores da campanha: a deputada federal Lídice da Mata (PSB) e o vereador licenciado Henrique Carballal (sem partido).



