Hilton aposta em bom desempenho de Kleber Rosa nas urnas | A TARDE

O deputado estadual Hilton Coelho (Psol) afirmou, em conversa com o Portal A TARDE, nesta terça-feira, 21, que aposta no bom desempenho de Kleber Rosa (Psol) na disputa pela prefeitura de Salvador.

Questionado se acreditava em um 'efeito Boulos', com uma votação acima do esperado, como aconteceu com o deputado federal em São Paulo no pleito de 2020, Hilton disse que Kleber conseguiu se tornar uma liderança, mesmo sem ocupar cargos eletivos.

"Eu acho que algo muito interessante já vem acontecendo. Nesse mesmo período, Boulos, em outro contexto, em uma cidade muito complexa, não estava no mesmo patamar que Kleber tem apresentado nas pesquisas hoje. Eu acredito que o último processo eleitoral afirmou muito a liderança de Kleber. Nós saímos com uma autoridade daquele processo que fez com que a população encontrasse a liderança de Kleber, apesar da gente não estar em nenhuma das duas grandes máquinas. O povo achou Kleber Rosa", afirmou.

