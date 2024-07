Jerônimo reforça apoio à reeleição de prefeita em Araci

Jerônimo reforça apoio ao nome de Keinha - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou o apoio à reeleição da prefeita de Araci, Keinha Jesus (PDT), durante visita ao município, na quinta-feira, 5. A posição do gestor reforça a ideia de isolamento do deputado federal Ricardo Maia (MDB), que tem o irmão Zelito Maia (MDB) como pré-candidato na cidade.

O ex-prefeito e suplente na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Silva Neto (PDT), pontuou em discurso que Jerônimo tem apenas uma candidata no município.

"O governador já deixou claro que em Araci não tem dois grupos ou dois candidatos da base do governo. Ele vai subir no nosso palanque, no palanque de Keinha. Nosso grupo já governa Araci há quase 16 anos, sempre em parceria com o PT e com o governo da Bahia", disse Silva Neto.

Afastamento

O PT tem se afastado de Ricardo Maia, que tem perdido força e aliados importantes no Nordeste do estado, seu reduto eleitoral. O ex-prefeito de Ribeira do Pombal, eleito deputado em 2022, enfrenta a oposição petista no município, onde seu aliado Erikson Santos é pré-candidato à reeleição, e em Banzaê.

Em Tucano, cidade administrada por seu filho, Ricardo Filho, o deputado e o grupo do governador Jerônimo Rodrigues estão de lados opostos.

Eleito para uma das 39 cadeiras baianas na Câmara em 2022, Ricardo Maia chegou a ser tratado como "novo coronel" no estado. A influência, entretanto, tem entrado em xeque com o distanciamento recente do grupo governista.