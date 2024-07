Jerônimo rechaça estratégia política em incentivos no interior baiano

Lançamento do Plano Safra aconteceu no Parque de Exposições - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lançou nesta quinta-feira, 4, o Plano Safra 2024/2025 voltado para aagricultura familiar e aproveitou a ocasião para fazer uma grande entrega de equipamentos agrícolas para as cidades do interior da Bahia, fruto de emenda parlamentar.

Em coletiva de imprensa, no Parque de Exposições, o petista afirmou que a ação atende uma “demanda real” dos municípios e refutou a tese de que as concessões fortalecem, de alguma forma, o nome do partido no interior.

“O forte [do interior] é a agricultura. Não tem uma estratégia dizendo que é pra fortalecer o partido, é porque a demanda real de municípios pequenos é a agricultura familiar. Lá não tem indústrias. Pode ter alguma [cidade] que tem, mas o forte de lá [dos municípios do interior do estado] é a agricultura”, disse o governador.

Leia também

>>>Governo da Bahia busca autossuficiência na produção de alimentos

>>>Ponte Salvador-Itaparica: Jerônimo abre o jogo sobre consórcio chinês

>>>Adolfo Menezes lista nomes que estão "na frente" para o Senado em 2026

>>>Reforma tributária: Valmir Assunção prevê tensão em ponto 'crucial'

Ele ainda fez uma comparação das necessidades das cidades do interior do estado com Salvador e Feira de Santana.

“Olha, se você for pegar um valor de um trem, de um metrô, de um VLT, de um viaduto, é um investimento que a cidade de Salvador precisa. Você chega em Feira de Santana, [vai ter] escolas e vai ter centro de convenções”, completou.

Jerônimo ainda ressaltou que as entregas também são baseadas nos pedidos dos deputados estaduais, tendo em vista que os recursos para aquisição dos equipamentos advém de emendas.

“Estamos casando [essa entrega], inclusive, com a orientação de deputados que botam emenda dizendo: ‘eu quero para aquele lugar’, e a emenda dele temos que respeitar, ou então, alguém diz eu quero pra alguma cooperativa. Então, nós continuaremos”, afirmou o petista.

“A máquina, ela é meio e quando essa máquina produz, por exemplo, o milho. Eu tenho que chegar depois com a agroindústria para beneficiar o milho”, acrescentou.