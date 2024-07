Governo da Bahia busca autossuficiência na produção de alimentos

Jerônimo Rodrigues em cerimônia de lanlamento do plano Safra Bahia. - Foto: Thuane Maria | GOVBA

Com expectativa de dobrar o volume de recursos investido em agricultura familiar foi lançado na noite desta quinta-feira, 4, o plano Safra Bahia. Além do financiamento para os produtores, o Governo do Estado também anunciou a distribuição de máquinas para a lavoura.

Com taxas de juros melhores e mais tempo para pagar, o governador Jerônimo Rodrigues destacou o principal objetivo da política de fomento à agricultura familiar. Segundo ele, são "culturas que o governo federal tem interesse em financiar para que a produção aumente e assim melhore o preço por exemplo da cesta básica, mas acima de tudo que garanta alimento na mesa dos agricultores familiares".

O governador lembrou que o plana Safra foi executado de julho do ano passado até agora, com R$ 3 bilhões de execução orçamentária e anunciou uma meta ousada. "A meta desse ano é que a gente possa chegar a 5, 6 bilhões".

Máquinas

Jerônimo acrescentou que, além das obras anunciadas pelo Governo Federal o plano Safra Bahia vai distribuir R$ 75 milhões em máquinas e equipamentos. "São originários de emendas parlamentares de (deputados) federais, senadores e deputados estaduais. Essas máquinas serão entregues para Prefeituras e movimentos sociais, cooperativas e associações que lidam e produzem na terra", disse o governador.

"A intenção nossa é num prazo de 10, 15 anos que a Bahia não precise mais importar alimentos, que a gente possa abastecer o mercado interno e entrar nessa onda de exportar como o agro faz", concluiu Jerônimo.