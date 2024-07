Jerônimo se distancia de Ricardo Maia nas eleições municipais; entenda

Aliados de Ricardo Maia têm sido preteridos pelo governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o deputado federal Ricardo Maia (MDB) não vão caminhar juntos nas eleições municipais este ano. Pelo menos é o que o chefe do Executivo estadual vem sinalizando.

O sinal mais recente é o apoio à reeleição da prefeita de Araci, Keinha de Jesus (PDT). Jerônimo esteve no município para inaugurar obras na cidade, onde o PT já oficializou o apoio à pedetista, se afastando ainda mais do grupo do deputado federal na região nordeste do Estado.

A situação se repete em Tucano, onde o filho de Ricardo Maia é candidato à reeleição e em Ribeira do Pombal, onde Eriksson Santos, sucessor do parlamentar, também não conta com o aval do governador. Em contrapartida, Ricardo Maia não apoia Joilma Dantas (PT), candidata à reeleição em Banzaê.

Na passagem por Araci nesta quinta-feira, 4, Jerônimo entregou uma escola em tempo integral, obras de pavimentação, praças e um complexo policial, entre outras intervenções. Ele foi recebido pela prefeita Keinha e pelo ex-prefeito Silva Neto, suplente do PDT na Assembleia Legislativa.

Ricardo Maia e o empresário Zelito Maia (MDB), irmão do parlamentar e pré-candidato a prefeito de Araci, também recepcionaram o governador, que demonstrou mais proximidade com a prefeita.

"O governador já deixou claro que em Araci não tem dois grupos ou dois candidatos da base do governo. Ele vai subir no nosso palanque, no palanque de Keinha. Nosso grupo já governa Araci há quase 16 anos, sempre em parceria com o PT e com o governo da Bahia", disse Silva Neto.

Além do PDT, que no âmbito estadual faz oposição a Jerônimo, mas é aliado do governador em diversos municípios, Keinha tem o apoio dos principais partidos da base governista, incluindo o PSD, presidido pelo senador Otto Alencar, e o PP, que tem um pé no Palácio de Ondina e outro no Palácio Thomé de Souza.

O PSD, por sinal, entrou com uma ação no Ministério Público Eleitoral acusado o irmão de Ricardo Maia de ter fraudado documentos para trocar de domicílio eleitoral para ser candidato em Araci - ele nasceu em Ribeira do Pombal, também terra natal do parlamentar. O caso está sendo investigado pela polícia.