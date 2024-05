João Roma promete envolvimento do PL em campanha de Bruno Reis | A TARDE

O ex-ministro João Roma (PL), presidente do PL na Bahia, garantiu nesta terça-feira, 29, que os integrantes da sigla participarão ativamente da campanha à reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil) em Salvador. Segundo ele, a tendência é que os militantes liberais sejam determinantes no processo, pautando valores de direita.

“Os integrantes do PL não vão estar fazendo cara de paisagem, como não é nossa característica. Nós, sim, temos opinião e nós seremos marcantes nesse processo. Vamos às ruas e vamos tratar, com sua excelência, o eleitor do Salvador”, prometeu Roma.

Questionado sobre um possível envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha de Bruno Reis, Roma declarou que a tendência é de participação, inclusive pedindo votos para os candidatos do PL à Câmara Municipal de Salvador.

“O presidente Bolsonaro está participando ativamente do processo eleitoral no Brasil inteiro. Por onde anda, arrasta multidões. Esteve recentemente aqui e, naturalmente, a começar pelo programa eleitoral, onde ele vai pedir voto nos candidatos a vereador do 22, o que será um grande diferencial para uma chapa que certamente será uma das mais competitivas aqui na cidade do Salvador”, disse Roma.

O PL anunciou, nesta terça, seu apoio à reeleição de Bruno Reis à prefeitura de Salvador. De acordo com o partido, a nova aliança envolve compromissos do prefeito com valores como a liberdade e a redução de tributos, buscando evitar o avanço do PT no estado da Bahia.