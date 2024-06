Kleber Rosa acredita que eleição será definida no 2º turno | A TARDE

Pré-candidato à prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), avaliou o cenário eleitoral da capital baiana e acredita que o pleito deve ser esticado para o 2º turno. Convicto, o psolista crê no desempenho da sua sigla nas urnas e projeta uma possível “queda” de popularidade do vice-governador Geraldo Jr. (MDB), que disputa a cadeira junto com o prefeito Bruno Reis (União Brasil).

“A campanha do candidato ao governo precisa se hidratar. O fato dele ter migrado recentemente do campo carlista para o campo do governo está inviabilizando uma possível identificação da base de esquerda com a pré -candidatura dele”, analisou Rosa.

Segundo o postulante ao Palácio Thomé de Souza, a tendência é que a pré-candidatura do PSOL cresça popularmente e atraia novas intenções de votos à medida em que a pré-campanha ganhe as ruas da capital baiana.

“Nossa pré-candidatura representa de forma legítima e espontânea os setores populares e as bandeiras da esquerda, as políticas sociais, e o governo Lula. No segundo turno vamos ampliar o nosso leque de alianças com os partidos de esquerda. Na nossa prefeitura teremos o verdadeiro protagonismo popular" , garantiu.

