Kleber Rosa confirma interesse do PSOL em apoiar o PT em Camaçari | A TARDE

Depois de confirmar apoio a Zé Neto (PT) em Feira de Santana, o PSOL está imbuido em fechar uma aliança com os petistas em outros municípios, a exemplo de Camaçari, Vitória da Conquista e pode se estender a Juazeiro e Ilhéus, conforme mostrado anteriormente pelo Portal A TARDE.

O psolista Kléber Rosa, postulante da sigla à Prefeitura de Salvador, confirmou que há um "diálogo aberto" entre o PSOL e o campo petista na Bahia. Ele ressalta que existe, atualmente, uma relação de "diálogo aberto" entre os dois partidos.

"Acontece é que nós temos avançado nos diálogos sobre as sucessões municipais na Bahia, no diálogo com o campo petista, dirigido aí pelo PT, e já declaramos o apoio a Zé Neto em Feira de Santana e estamos avançando no diálogo em Camaçari com Caetano. Está bastante adiantado esse diálogo, é muito provável que a gente vá fechando aí as últimas conversas e já anuncie também o apoio em Camaçari. Estamos dialogando também em Vitória da Conquista e temos outros diálogos em alguns lugares", declarou Kléber.

“Diversas outras cidades na Bahia, também com reciprocidade, ou seja, algumas cidades também a gente vai ter candidatura e estamos discutindo também o apoio do campo petista. Essas ainda não posso citar para não atrapalhar os diálogos, as negociações, mas estamos avançando nesse sentido", pontuou.

