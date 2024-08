Kleber Rosa inicia campanha na Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Convenção da chapa será no Centro Cultural da Câmara de Vereadores (CMS) - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Prestes a ser oficializado como candidato à Prefeitura de Salvador pelo PSOL nesta sexta-feira, 26, Kleber Rosa explicou a escolha por iniciar sua campanha na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho.

"Na verdade, não é a missa em si. É a missa da Igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. É a igreja que foi construída pelo nosso povo para garantir o seu espaço de fé cristã, mas dialogando com a nossa ancestralidade, dialogando com os nossos ancestrais. Então, essa missa hoje é uma simbologia do que nós somos enquanto povo negro, que soube dialogar com aquilo que foi nos impostos, mas não deixou de manter a nossa tradição, preservar a nossa herança cultural, a nossa herança espiritual, a nossa herança religiosa. Então a Igreja do Rosário dos Pretos tem essa simbologia e a gente quis partir de um lugar que nos afirma dessa forma”, afirmou Kléber.

Kleber Rosa tem como vice Dona Mira Alves. Os dois, que fazem parte da federação PSOL e Rede Sustentabilidade participam da missa na igreja e depois subirão as ladeiras do Pelourinho em direção ao Centro Cultural da Câmara de Vereadores (CMS), onde ocorre a convenção da chapa.