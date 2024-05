MDB aciona Lula na Justiça Eleitoral por ato no 1º de Maio | A TARDE

Partido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pré-candidato à reeleição, o MDB acionou o presidente Lula na Justiça Eleitoral por falar no ato no 1º de Maio, na capital paulista. O petista pediu explicitamente votos para o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que também concorrerá à gestão municipal.

Após o caso viralizar, o governo apagou o vídeo em que Lula pediu votos para Boulos das redes sociais. As declarações do presidente podem ser consideradas como campanha antecipada perante à Justiça Eleitoral.

Na ação, o partido pede que seja “determinada a exclusão do vídeo”, “sob pena de multa diária a ser fixada” e que seja determinada “a exclusão definitiva dos vídeos, proibindo-se seu uso e a condenação de cada um dos Representados ao pagamento de multa no valor máximo estipulado pela legislação”.



O MDB alega ainda que a ação é apresentada “sem prejuízo de futura e oportuna apuração de desvirtuamento do evento comemorativo do Dia do Trabalho, realizado às expensas de recursos públicos e com uso de estrutura sindical, que acabou sendo transformado em verdadeiro comício eleitoral, que poderá vir a caracterizar abuso do poder econômico e de autoridade”.