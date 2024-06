MP Eleitoral abre investigação sobre possível fraude de Zelito Maia | A TARDE

O Ministério Público Eleitoral (MPE) abriu uma investigação contra o empresário Zelito Maia (MDB), pré-candidato à prefeitura de Araci. A suspeita é que o emedebista tenha cometido fraude, falsificando uma assinatura em um contrato de aluguel.

Zelito Maia, que é irmão do deputado federal Ricardo Maia (MDB), usou o contrato de aluguel para justificar a mudança de seu domicílio eleitoral, de Ribeira do Pombal, onde ele nasceu, para Araci.

A denúncia foi feita no mês passado pelo diretório do PSD de Araci, sendo aceita pelo promotor Tarcisio Almeida, da 123ª Zona Eleitoral, sediada no município. A delegacia da cidade já está fazendo oitivas a pedido do MPE. Zelito também será interrogado.

A denúncia se baseia numa perícia particular feita pela professora e doutora Adriana Santana, especialista em documentoscopia. Ela analisou o contrato de aluguel apresentado por Zelito.

O documento estipula um período de locação de 11/09/2023 a 11/09/2024. De acordo com a denúncia, o pré-candidato chegou recentemente à cidade com um caminhão de mudança, causando estranhamento no eleitorado do município.

“Não é possível atestar a veracidade das assinaturas digitais atribuídas a José Edson Brito Maia Filho [Zelito Maia], constantes nas quatro páginas do documento [contrato de locação de imóvel] devido à perda de atributos necessários para a avaliação das assinaturas digitais”, avaliou a perita.

Adriana Santana informou ainda que, ao utilizar diversas metodologias para verificar a autenticidade da assinatura de Zelito, ficou constatado que a mesma “contém dados incorretos, não reconhecidos, danificados ou suspeitos”. Ela apontou também indicações de fraude nas assinaturas das testemunhas do contrato de locação.

