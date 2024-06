“Muito em breve”, diz Bruno Reis sobre pré-candidatura | A TARDE

O Prefeito Bruno Reis (União Brasil) desviou do assunto, na manhã desta quarta-feira, 29, sobre a data oficial da sua pré-candidatura. Conforme antecipou fontes chegadas ao Portal A TARDE, na terça-feira, 28, o gestor da capital baiana já tem uma data marcada para o lançar seu nome à reeleição.

“Eu tenho dito ‘muita hora nessa calma’. Quem já está na vida pública há muito tempo como eu, são 25 anos apesar da pouca idade, não trabalha com datas nem com períodos”, iniciou, durante coletiva de imprensa em evento de entrega de uma série de monumentos revitalizados.

Apesar de não confirmar que já bateu o martelo para realizar o evento após o feriado de Corpus Christis, celebrado na próxima quinta, 30, Bruno Reis disse que o encontro está próximo.

“Eu, principalmente depois que passou o dia 6 de abril, intensifiquei as conversas com meus aliados, estamos conversando. Estou fazendo pesquisas, recebi uma pesquisa quantitativa semana passada, graças a Deus o melhor [resultado] que eu já tive em todos os outras últimas avaliações. Tenho conversado com as lideranças, com os nossos vereadores, pré-candidatos e o que eu posso dizer a você é que está próximo da tomada dessa decisão, mantendo o princípio da franqueza em um diálogo permanente com vocês. [...] As coisas estão se afunilando, os momentos de decisões estão chegando e muito em breve aí estaremos tomando essa decisão”, concluiu.

O movimento sobre a data da oficialização do seu nome, surge em meio aos alvoroços em torno do lançamento da candidatura do seu adversário. Conforme apuração do Portal, o atual chefe do Executivo soteropolitano deve sair na frente e anunciar o seu nome entre segunda, 3, ou quarta, 6. A tendência é que o anúncio da recondução de Bruno seja divulgado na próxima segunda, no Centro de Convenções, localizado no bairro da Boca do Rio.

Havia uma expectativa para que o gestor municipal revelasse a sua predileção política ainda nesta semana. No entanto, a proximidade do feriadão fez com que Bruno mudasse a rota.

Publicações relacionadas