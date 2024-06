Nino de Zé Bonfim lança pré-candiadtura em Rio Real: "Muito honrado" | A TARDE

Nino de Zé Bonfim (PP) lançou sua pré-candidatura a prefeito da cidade de Rio Real no domingo, 2, e contou com o apoio de aliados importantes de seu partido, como o secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão, que destacou a experiência de Nino e disse acreditar na vitória do progressista em outubro.

“Tenho certeza que Nino vai ganhar de goleada, porque esse jovem tem disposição para trabalhar, tem competência, experiência e já conhece muito das necessidades de Rio Real. Tenho certeza que ele dará continuidade ao trabalho de Carroça e fará muito mais pelo povo dessa cidade”, disse Cacá no evento, que reuniu deputados estaduais, federais e lideranças políticas da região.

Escolhido pelo prefeito Carroça (PP) para pleitear a sucessão municipal, Nino de Zé Bonfim está no terceiro mandato como presidente da Câmara Municipal e é vereador desde 2004.



Filho de Rio Real, o pré-candidato afirmou que está preparado para a missão. “Sou grato por receber tanto apoio importante para nossa pré-candidatura, neste dia histórico. Me sinto muito honrado em dar esse importante passo na direção do meu sonho: ser prefeito da cidade que nasci e que amo”, afirmou Nino.

