Polícia descarta motivação política em assassinatos em Cachoeira

Defesa de Tato tenta retratação de acusações - Foto: Divulgação

A Polícia Civil descartou motivação política nos assassinatos de Ivan Passos e Georlando Silva, em novembro de 2020 e março de 2021, no município de Cachoeira, Recôncavo baiano, após conclusão do inquérito.

"As informações que circulavam pela cidade acerca da circunstância em torno do crime, sobretudo a relação política do crime, não puderam ser comprovadas com as ferramentas disponíveis para a Delegacia de Cachoeira", diz trecho de conclusão do inquérito.

A atual prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), e seu esposo, Josmar Barbosa, atribuíram os crimes ao grupo político do ex-prefeito Tato Pereira (PSD). A gestora, foi interpelada pela defesa do seu opositor a explicar à Justiça as acusações feitas nos últimos anos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Por conta dos assassinatos dos aliados, Eliana Gonzaga chegou a ganhar uma escolta da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP).



Em maio de 2021, Eliana Gonzaga teve uma sobrinha assassinada, no município de Conceição da Feira, a cerca de 126km de Salvador. Na época, foi descartada qualquer relação política com o caso.

>> Eleições: candidatos são proibidos de comparecer a inaugurações

>> Partidos se dividem entre José Ronaldo e Zé Neto em Feira de Santana

“A interpelação pede que tanto a prefeita quanto seu marido parem de fazer qualquer afirmação que indique a relação dos assassinatos de Georlando e Ivan Passos a questões de ordem política, tendo em vista o relatório conclusivo da Polícia Civil que indica a sua total inexistência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 para cada descumprimento, até decisão final”, explicou o advogado Igo Vinícius Moreira Gomes Oliveira, que reforçou que apenas Eliana e o esposo poderão explicar tais acusações.