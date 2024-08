Eleições: candidatos são proibidos de comparecer a inaugurações

HORA DO VOTO

Regras passaram a valer no início de julho - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Pré-candidatos e candidatos nas eleições municipais de outubro deste ano estão proibidos de comparecer a qualquer inauguração de obras públicas durante o período eleitoral. A regra passou a valer no dia 6 de julho e está prevista na Lei nº 9.504/1997.

Além do veto à presença de candidatos em eventos do tipo, fica também proibida a contratação de show artísticos pagos com recursos públicos, seja para inaugurações ou divulgação de serviços.

Os candidatos também ficam proibidos de fazer pronunciamentos na televisão e rádio, exceto se for em situações urgentes. A Justiça Eleitoral ainda prevê a proibição de manifestações de publicidade, como programas, obras, campanhas e serviços ofertados por alguma das esferas de poder.

O Tribunal Superior Eleitoral também veta que servidores e agentes públicos façam qualquer transferência voluntária de recursos da União para estados e municípios, com exceção para casos de emergência ou calamidade pública.

No mesmo período, a Justiça Eleitoral também veta a veiculação de slogans, nomes ou qualquer símbolo que identifique algum dos candidatos aos cargos de vereador ou prefeito, assim como a nomeação, transferência ou exoneração de servidores.

O eleitor poderá denunciar as infrações à autoridade policial ou judiciária da zona eleitoral, ou ao Ministério Público Eleitoral (MPE).