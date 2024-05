PSB pode ter aliança com Isaac Carvalho em Juazeiro | A TARDE

O PSB e o PT começaram o diálogo sobre possível unidade para as eleições de Juazeiro. A confirmação é do presidente do PSB local, Naldinho, o qual negou que o apoio seja obrigatoriamente com o PT, para encabeçar a chapa de prefeito.



“As siglas estão dialogando, como nós do PSB temos feito também com outras legendas. O partido defende o nome de Joseph Bandeira como pré-candidato a prefeito de Juazeiro, na base de jerônimo Rodrigues”, afirmou.

Naldinho disse ainda que anto Isaac Carvalho como Joseph Bandeira são nomes bem avaliados, para encabeçar o projeto.

“Vamos estar unidos, porém não existe ainda qualquer definição de quem vai ser o candidato a prefeito", reiterou.

O presidente da sigla no município disse que o PSB vai estar na base do governador Jerônimo.

"Não há possibilidade de que isso não aconteça. Não existe também a chance de compor com a atual prefeita Suzana Ramos (PSDB), mesmo com o PSB tendo o vice-prefeito, Leonardo Bandeira, na atual gestão", finalizou.