PSD lança pré-candidatura de Rose Reis à prefeitura de Muritiba | A TARDE

O PSD bateu o martelo em Muritiba em torno do nome da ex-secretária municipal de Saúde, Rose Reis, para disputar a cadeira do Executivo municipal. A pré-candidata conta com apoio do prefeito Danilo Marques, conhecido como Danilo Babão (PSD).

“Rose é reconhecida pela população por conta da sua dedicação em servir ao próximo. É uma pessoa preparada e com todas as qualificações para ser a próxima prefeita de Muritiba”, discursou Danilo, durante o evento.

A ex-secretária municipal da Saúde se qualifica como “preparada” para assumir o cargo. “Nosso grupo é forte e vai seguir unido”, destacou.

O evento de lançamento do nome de Rose também contou com a presença do deputado estadual Vitor Azevedo (PL), que tem uma base eleitoral no município, além de lideranças políticas de toda a microrregião de Santo Antônio de Jesus.

Na ocasião, Vitor Azevedo também elogiou a pré-candidata. “Muritiba vai seguir no caminho certo com Rose e teremos uma grande vitória em outubro”, frisou.

