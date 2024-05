Quilombo socialista reúne pré-candidatos de 10 cidades baianas | A TARDE

Integrantes do 'Quilombo Socialista' se reuniram neste sábado, 4, para discutir estratégias e avaliar a conjuntura política nacional e estadual, além do contexto político eleitoral. Tendência política do PT, o Quilombo reúne pré-candidatos que irão concorrer nas eleições municipais em várias cidades.

O secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, Felipe Freitas, esteve presente no encontro, que contou ainda com a presença de representantes de 10 cidades baianas. O encontro serviu para análise de desafios e perspectivas do projeto do grupo que pleiteia vagas nos legislativos e executivos.

Para Felipe, o encontro é uma oportunidade do grupo se organizar e se fortalecer para a disputa eleitoral. “ Precisamos estar preparados para esse desafio de reunir nosso time e defender nosso legado junto à população” afirmou.

Presente entre os participantes do encontro, a conselheira Tutelar e pré candidata em Salvador, Mianga Gavião, falou sobre a importância da renovação dos quadros políticos nos partidos. "Acho, inclusive, que os deputados têm que se comprometer com o fortalecimento das bases, trazer as juventudes para o partido para que haja a renovação", destacou Gavião.

Para o pré-candidato à prefeitura de Antônio Cardoso, Jocivaldo dos Anjos, as candidaturas da Quilombo Socialista têm a relevância de destacar pautas essenciais à população baiana. "Nós lutamos para que todas as pessoas tenham oportunidades e possam desenvolver seu potencial com dignidade e acesso pleno à cidadania", afirmou dos Anjos.

